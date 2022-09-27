البحرين تتسلم رسمياً رئاسة اتحاد الغرف العربية

كتبت إيمان حنا

تسلم سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رسميًا رئاسة مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية فى دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة خلفًا لنظيره الإماراتى عبد الله المزروعى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبى، وذلك فى إطار تولى مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للاتحاد.

وبهذه المناسبة أكد ناس على أهمية التعاون والتكامل التجارى والاقتصادى بين الدول العربية لكل ما من شأنه زيادة حجم الصادرات البنية، والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية، مشددًا على أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية فى الاقتصاديات العربية والعمل على وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادى العربى، وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤى ملوك ورؤساء الدول العربية سيكونان من أولويات اهتمامات البحرين خلال ترؤسها للدورة الحالية للاتحاد.

وتوجه ناس بالشكر والتقدير لعبدالله المزروعى المنتهية ولايته للاتحاد، على كل الجهود التى بذلها فى سبيل إدارة هذا الاتحاد، وفى سبيل دفع مسيرة العمل" الغرفي" للأمام وترسيخ مبادىء التعاون بين الغرف التجارية العربية، وإثارة القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية بمختلف المحافل العالمية والدولية، فى فترة عصيبة عانى منها عالمنا العربى جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز المسيرة العربية المشتركة وتطلعها المستمر إلى دور فاعل للقطاع الخاص فى العالم العربى وأهمية أخذ الاتحاد لزمام المبادرة فى زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الدول العربية بما ينعكس إيجابًا على تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات الوطن العربي.

وأعرب رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن اعتزازه بالدور الكبير الذى يقوم به اتحاد الغرف العربية فى تنمية أطر التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية العربية وتنسيق جهودها من أجل التعاون المشترك لتطوير قطاع الأعمال العربى، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف العربية سيعمل خلال الفترة المقبلة عبر رؤية واضحة واستراتيجية شاملة نحو تفعيل دور اتحاد الغرف العربية ومساهماته فى تنمية وتعزيز منظومة الاقتصاد العربى، مؤكدًا سعيه خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد بالعمل على تحقيق التكامل العربى وتعزيز الدور الهام الذى يقوم به الاتحاد من أجل تشجيع الحركة الصناعية والاستثمارية والتجارية بالدولة العربية مع وضع استراتيجية فاعلة لتدعيم منظومة الأمن الغذائى العربى باعتبارها من أهم الملفات على طاولة الوطن العربى فى الوقت الراهن.

ومن جانبه، هنأ الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مملكة البحرين بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد ممثلة فى غرفة تجارة وصناعة البحرين، مبديًا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة فى دولة الأمارات العربية المتحدة السيد عبد الله المزروعى، على ما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية والتى توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات بالأخص فيما يتعلق بدعم التجارة العربية البينية.

وأكد على النجاحات التى حققها الاتحاد فى الدورات السابقة لخدمة الكيانات الاقتصادية العربية، منوهًا بما تقوم به غرف التجارة والصناعة فى الدول العربية لإنجاح التعاون بينها نحو الإسهام فى التغلب على المزيد من التحديات التى تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية.