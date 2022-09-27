الانتهاء من 4 مجمعات خدمات لأهالى برج العرب ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، جولات ميدانية لتفقد مجمعات خدمات المواطنين بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز ومدينة برج العرب، يرافقهم المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى ومحمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، ومالك الشافعى مفتش تموين إدارة برج العرب.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية،فى بيان صادر اليوم، أنه تم الانتهاء من بناء و تشطيب عدد 4 مجمعات خدمات بالمناطق برج العرب القديم - بهيج - الغربانيات - أبوصير و ذلك لخدمة المواطنين فى هذه المناطق حيث يضم كل مجمع خدمات عدد من شبابيك الخدمات الحكومية المختلفة

وقد تم تخصيص منفذ خدمات تموينية بالدور الأرضى لكل مجمع كذلك تخصيص إدارة فرعية بالدور الثانى تقوم بأداء خدمات تموينية متنوعة، وذلك على الوقوف على الاحتياجات اللوجستية لتشغيل هذه المراكز، تحقيقا لأهداف مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية لتنمية هذه المناطق وحدوث تنمية مستدامة.