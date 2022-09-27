بدء حصاد محصول السمسم فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

بدأ مزارعو السمسم فى قطاع منطقة مريوط بالعامرية غرب محافظة الإسكندرية فى حصاد المحصول، تحت رعاية المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعى، والدكتور سامى ربيع عبده مدير إدارة العامرية الزراعية تنفيذ يوم حصاد للسمسم.



ضمن برنامج التكثيف الزراعى قرية مصطفى كامل قطاع مريوط العامرية، بحضور كل من الدكتور أنور عوض باحث بقسم التكثيف الزراعى بمركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد العظيم قطوش باحث بمعهد بحوث القطن، والدكتور ياسر حجازى مسئول التكثيف الزراعى بالمحافظة، والمهندس يسرى إسماعيل مسئول المحاصيل الزيتية، والدكتور أحمد راضى مسئول الإرشاد الزراعى، وعدد من المزارعين بنطاق ادارة العامرية الزراعية.





صورة للمحصول



صورة من محصول السمسم



مسئولي الزراعة مع المزارعين



