وليام وكيت ميدلتون يزوران ويلز لأول مرة بصفتهما أميرا وأميرة.. صور

كتب فارس البدرى

يزور وليام وكيت ميدلتون أمير وأميرة ويلز، منزلهما فى جزيرة أنجلسى، فى ويلز، وذلك فى أول رحلة لهما إليها منذ توليهما ألقابهما أميرًا وأميرة لـ"ويلز"، حيث سيقوم ويليام وكيت برحلة بطول ويلز، اليوم الثلاثاء، وخلال رحلتهما يزوران أولاً هوليهيد فى أنجلسى، شمال ويلز، ثم يسافران إلى سوانزى في جنوب غرب ويلز.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "الديلي ميل "البريطانية، فإنه بعد إعلان الملك تشارلز في 9 سبتمبر، أن ويليام وكيت سيصبحان أميرًا وأميرة ويلز، وعد الزوجان الملكيان بالزيارة فى أقرب فرصة بعد وفاة الملكة، كوسيلة لتعميق الثقة والاحترام، مع شعب ويلز.



ويليام و كيت ميدلتون

أثناء تواجدهم في هوليهيد، سيزوران محطة "RNLI Lifeboat" المحلية حيث سيلتقون بالطاقم والمتطوعين وبعض الأشخاص الاخرين، إنها واحدة من أقدم محطات قوارب النجاة على الساحل الويلزى، وعلى مر السنين حصل أعضائها على ما يقرب من 70 جائزة للشجاعة.

بعد ذلك، سوف يتجول أمير وأميرة ويلز إلى Holyhead Marine and Cafe Bar حيث سيلتقيان بأشخاص من الشركات والمؤسسات المحلية الصغيرة، بما في ذلك غفر السواحل وطلاب البحر.

يقع Holyhead على بعد نصف ساعة فقط بالسيارة من المزرعة التي استأجرها الأمير والاميرة حديثًا في جزيرة Anglesey ، أو Ynys ، بين عامي 2010 و 2013 عندما كان ويليام طيارًا لطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطانى.



كيت و يليام في زيارة سابقة إلى ويلز

بعد مغادرةHolyhead ، سيسافر الزوجان الملكيان إلى كنيسة سانت توماس في سوانسي التي تحولت خلال العامين الماضيين إلى مركز مجتمعي، وتقدم الكنيسة الآن خدمات حيوية لمئات الأشخاص في المدينة مثل مقهى غير هادف للربح ومرافق للمشردين بما في ذلك الطعام والاستحمام والمراحيض.

سيحصل ويليام وكيت على فرصة للقاء متطوعين الذين يعملون في بنك الطعام التابع للكنيسة ومبادرة Swansea Baby Basics، التي توزع المواد الأساسية مثل أدوات النظافة والملابس للأمهات المستضعفات، وستقضي كل من الأميرة وويليام بعض الوقت في لقاء أفراد من الجمهور المتجمعين خارج الكنيسة.

كانت آخر زيارة رسمية قام بها الثنائي إلى ويلز هي زيارة دوق ودوقة كامبريدج إلى قلعة كارديف في يونيو ، حيث كانت تجري التدريبات على حفل Platinum Jubilee.