الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يدعمان مصر لاستضافة cop27 بـ6.2 مليون دولار

كتبت : هند المغربي

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وسفارتي الدانمارك وسويسرا ومؤسسة المناخ الإفريقي على مشروع جديد بقيمة 6.2 مليون دولار لدعم استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الاطراف COP27 التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والذي سيعقد بين 7 و18 نوفمبر، 2022 في شرم الشيخ في نهاية هذا العام.

ووفق بيان المنظمات الدولية إن مؤتمر الاطراف 27 CoP27 هو أكبر مؤتمر حول موضوع التغيّر المناخي في العالم، ويستقطب شركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتعزيز العمل على التغير المناخي ودعم جهود فريق رئاسة المؤتمر المصري في تنظيم واستضافة هذا الحدث المهم.

وخلال حدث أقيم بمقر وزارة الخارجية المصرية لإطلاق المشروع المشترك، وقّع كل من اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر و السفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك في مصر، و السفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا بمصر، والسيدة صوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، و السفير ياسر عابد، رئيس ادارة التعاون الدولي من أجل التنمية في وزارة الخارجية المصرية وسعادة السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية المصرية على وثيقة إطلاق المشروع.

ولفت البيان الي انه سوف يساند هذا المشروع ترؤس مصر لمؤتمر الاطراف ٢٧ COP27 وعملها على تنفيذ قرارات اتفاقية باريس للتغير المناخي عبر عدد من الأنشطة المدرجة على لائحة الأوليات كالطاقة المتجددة والتأقلم مع التغيّر المناخي والأمن المناخي.

سيتم تأمين الخبرات التقنية والمعرفة اللازمة لدعم مصر باستضافتها لمؤتمر الاطراف 27، من ضمنها الدعم المتخصص في مجال الاستشارات الإقليمية للوصول إلى الجهات الخبيرة في الميادين المطلوبة والمدرجة على لائحة المفاوضات، وتطوّر المبادرات المعنية بالعمل المناخي على أكثر من صعيد، إضافة إلى عرض أفضل الممارسات المتعلقة بتغيّر المناخ في أفريقيا ومناطق أخرى.

وصرح السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية نيابة عن فريق رئاسة COP27 بالقول: "أعرب عن تقديري للبلدان الصديقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته الوكالة المنفذة لدعم الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (CoP27) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ. إن حفل التوقيع اليوم هو دليل حقيقي على الالتزام تجاه نجاح CoP27 الذي يهدف إلى تمهيد الطريق لعصر جديد من العمل وتعبئة الموارد المتاحة لمكافحة تغير المناخ وضمان الانتقال المتوازن".

وعلق سفير الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برغر قائلاً: "إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم هي تعبير ملموس عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لإنجاح استضافة مؤتمر الاطراف ٢٧ CoP27. بالتعاون مع شركائنا في مصر، نحن ملتزمون بقيادة العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ. سيكون مؤتمر الاطراف 27 علامة فارقة مهمة في دفع جدول أعمالنا المشترك بشأن المناخ.

وأعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر السيد اليساندرو فراكاسيتي ضمن كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق المشروع، عن الحاجة الملحة لمؤتمر الاطراف 27 والعمل الجاد على القضايا المناخية قائلاً: "يفصلنا اربعون يوماً على موعد انطلاق مؤتمر الاطراف 27 - !COP27 إنها لحظات فخر لنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث ننضم إلى شركائنا وللحكومة المصرية في مساندة استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام. نعرف أهمية التغيّر المناخي، إنه حقيقة ويؤثر علينا جميعاً. يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم فريق عمل رئاسة مؤتمر الاطراف 27 COP27 للوصول إلى أهداف طامحة، لكن واقعية".

وخلال الحفل، أكد سفير الدنمارك في مصرسعادة سفيند أولينج: "أن الدنمارك فخورة بدعم الحكومة المصرية لترأس مؤتمر الأطراف وبالسابقة التي أرستها القاهرة في المنطقة فيما يتعلق بمواجهة قضايا المناخ. لقد التزمت الدنمارك بالمضي قدمًا في التصدي لتحديات التغير المناخي؛ من الضغط من أجل أهداف طموحة لخفض الانبعاثات إلى ضمان المزيد من التمويل والالتقاء مع شركائنا في العمل المناخي. إن شراكتنا مع مصر طويلة الأمد ومثال ناجح على التعاون بيننا، لذلك يسعدنا أن نشهد مؤتمر الأطراف CoP27 في مصر الذي يهدف إلى تسريع العمل المناخي، وضمان نتائج شاملة ومستدامة وطموحة. "

وبمناسبة حفل التوقيع، قالت سعادة السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا بمصر: "إن سويسرا سعيدة بالمساهمة في تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ من خلال برنامج التعاون الخاص بها. وهى تقوم بذلك بشكل رئيسي من خلال المشاركة في التمويل الأخضر والبنى التحتية المستدامة وبناء القدرات من أجل النمو الأخضر، و يعزز من ذلك شراكتها الحالية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية. هذه الشراكة التي تدعم التحضير لمؤتمر المناخ CoP27 الذي نتطلع لأن نكون جزءاً منه."

وقالت ممثلة مؤسسة المناخ الإفريقي، السيدة فاتن آجاد": " كوننا مؤسسة افريقية ونعمل في مجال تغير المناخ في أفريقيا لا يمكننا تفويت الفرصة في التعاون مع مصر التي تترأس مؤتمر الاطراف 27 - CoP27. إن تغير المناخ هو حقيقة واقعة بالنسبة للقارة الأفريقية، ونحن ملتزمون بلعب دورنا في العمل الخيري من خلال دعم الجهات الفاعلة الأفريقية للمساعدة في تقديم حلول مناسبة للتحديات الخاصة بالقارة الافريقية".