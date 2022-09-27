افتتاح دورة "الاتجاهات الحديثة فى الاستزراع السمكى" بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن معهد الاستزراع السمكى بالجامعة يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر متخصصة فى الاستزراع السمكى الذى يمثل الآن أحد أهم مصادر الأمن الغذائى، جاء ذلك تعقيباً من رئيس الجامعة على انطلاق فعاليات دورة "الاتجاهات الحديثة فى الاستزراع السمكى" والتى تُعقد فى الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجارى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدورة التى يشارك بها 20 متدربا تضم مجموعة مهمة من ورش العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتبادل الخبرات فى مجال الثروة السمكية لنشر التوعية البيئية للحافظ على البيئة البحرية، وكذلك مساهمة فى تنمية وتطوير الثروة السمكية بالمنطقة، موضحاً أن الدورة تستهدف الباحثين وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والمهتمين بقطاع الاستزراع السمكي ويقوم بالتدريب خبراء بمجال الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

وأضاف الدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك أن برنامج الدورة التدريبية يشمل تسع محاضرات هى النظم والأشكال المختلفة للإستزراع المائي، الأسس العلمية لتخطيط وإنشاء المزارع السمكية يحاضر بهما الدكتور محمد أحمد فكرى مدرس بقسم إنتاج المفرخات، كما تضم فعاليات اليوم الأول تطبيقات عملية فى الوحدات الإنتاجية بالمعهد بمتابعة الدكتورة الاء شحاته المدرس المساعد بقسم إنتاج المفرخات .

أما محاضرات اليوم الثانى فتضم ثلاث محاضرات هى إدارة جودة المياة وعلاقتها بصحة ورعاية الأسماك ويحاضر بها الدكتور حسام أحمد محمد يونس أستاذ مساعد جودة المياة بالمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية ،كما تقوم الدكتورة آية عرفات مدرس مساعد بقسم الغذاء والتغذية بتطبيقات عملية فى معامل جودة المياة فى المزارع السمكية أما الدكتور محمد عبد الهادى نايل الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيوانى بكية الزراعة جامعة الزقازيق فيحاضر حول نظم الاستزراع السمكى الحديث ( نظام البيوفلوك- الاكوابونك ) .

بينما يأتى ختام الدورة يوم الأربعاء بمحاضرة حول إدارة التغذية فى المزارع السمكية ويحاضر بها المهندس حسن على حسن مسئول الدعم الفنى ومبيعات لشركة سكريتنج ايجيبت للاعلاف ويتنتهى الدورة بتدريب عملى فى معامل التغذية .