إهداء درع جامعة قناة السويس للواء أسامة الجمال ضمن فاعليات معسكر إعداد القادة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، فعاليات مؤتمر "حدث تحدى التجديف فى نهر النيل" من محافظة أسوان إلى رأس البر، بقرية البعيرات مركز القرنة، والذى يعد كنقطة بداية لتعظيم الإستفادة بأهمية الرياضة فى تمكين السيدات والفتيات بالمحافظات والقرى، وإبراز الأماكن السياحية الجميلة على ضفاف النيل وربطها بالمشروعات الصغيرة الخضراء، وتعزيز أهمية مياه النيل النظيفة والمشروعات الخضراء، الذكية، وذلك فى إطار تفعيل مشروع "تحويشة" لدعم سيدات مصر فى القرى المصرية، وهو مشروع الادخار والإقراض الرقمى الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة والذى يأتى ضمن خطة الدولة المصرية للشمول المالي.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة المهندسة أمانى مدنى مقرر مناوب فرع الأقصر، عن الرسالة التى يقدمها المجلس القومى للمرأة وتمكين المرأة بالتزامن مع المشاريع القومية "حياة كريمة"، و"مشروع تنمية الأسرة"، بحضور الكابتن حاتم قنديل بطل التجديف المصرى، والذى ألقى كلمة تشجيعية لتوضيح الربط بين التجديف وبرنامج تحويشة، وألقى جلال محمد جلال مدير مشروع تحويشة كلمة لتوضيح تفاصيل البرنامج وأهمية الشمول المالى للمرأة، بحضور إنجى اليمانى المدير الوطنى للشمول المالى بالأمانة العامة للمجلس القومى، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وممثل البنك الزراعى، وحضور كلا من عضوات المجلس منى عبده ومادلين يوسف، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية مياه النيل النظيفة والمشروعات الخضراء والذكية والتحول العادل لحياة أفضل وإستدامة، وكذلك أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة، ولاقى الحدث الترحيب من جميع الحضور.