احذر.. الجفاف يعرض كليتيك للخطر وشرب الماء للقضاء عليه

كتبت ميرفت رشاد

تؤدي الكليتان العديد من الوظائف الضرورية للحفاظ على عمل جسمك بشكل صحيح لإزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم عن طريق التبول، لكن الكلى لا يمكنها القيام بعملها إلا إذا حافظت على صحة هذه الأعضاء الحيوية ؛ بدون القيام بذلك، يمكن أن تكون معرضًا لخطر الإصابة بأضرار خطيرة في الكلى ، هناك عادات معينة يجب عليك الحفاظ عليها، وإحدى هذه العادات هي عادة شرب الأكثر أهمية لكليتيك للحفاظ على رطوبتها عن طريق شرب مستويات كافية من السوائل، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

لماذا يعتبر الحفاظ على رطوبة الجسم من أهم عادات الشرب بالنسبة لكليتيك؟

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يحدث الجفاف عندما تستخدم أو تفقد سوائل أكثر مما تتناوله، عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل، قد لا يحتوي جسمك على كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى من أجل القيام بجميع وظائفه الطبيعية .

للجفاف آثار جانبية سلبية، مثل التعب والصداع والغثيان وجفاف الفم والإمساك ويمكن أن يساهم في انخفاض الأداء الرياضي، وهذا يجعل تناول السوائل بانتظام أمرًا ضروريًا للصحة والعافية بشكل عام،

يمكن أن يتسبب الجفاف أيضًا في تراكم الفضلات والأحماض في الجسم ، فضلاً عن احتمال انسداد الكلى ببروتينات العضلات.

حدد عدد السوائل التي يحتاجها جسمك للبقاء رطبًا

تعتمد طريقة الحفاظ على رطوبتك أيضًا على جسمك واحتياجاته، يحتاج الرجال عادة إلى شرب ماء أكثر من النساء ولكن ، وفقًا لمايو كلينك، قد تحتاجين إلى تعديل استهلاك المياه لعوامل أخرى ، مثل إذا كنت تمارسين الرياضة باستمرار، والصحة العامة، والحمل.

في حين أن تناول السوائل يختلف من شخص لآخ ، إلا أن هناك بعض القواعد العامة التي يجب تطبيقها للحصول على الترطيب الكافي، بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة ، فإن التوصية العامة هي 1.5 إلى 2 لتر من السوائل يوميًا.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تشرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم؟

أن اختبار الترطيب السهل هو النظر إلى لون البول، سترغب في رؤية لون أصفر باهت إلى لون صافٍ ، والذي يعتبر عادةً رطبًا ومع ذلك ، إذا رأيت لون عصير التفاح أو أغمق ، فهذا يشير إلى الجفاف، إذا كان لون البول أغمق ، فمن المحتمل أنك بحاجة إلى شرب المزيد من السوائل.

يمكنك الحفاظ على رطوبتك من خلال العديد من المشروبات الأخرى، تنص الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، على أنه يمكنك استهلاك الكمية الموصى بها من خلال السوائل من الماء والمشروبات الأخرى والطعام.

تذكر أن جميع السوائل (الماء ، الحليب ، المشروبات الرياضية ، الشاي ، العصائر ، إلخ) تحتسب من إجمالي الترطيب.