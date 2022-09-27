اتحاد العمال: زيادة اشتراكات العضوية 50 قرشا شهريا

كتبت آية دعبس

طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من نقاباته العامة ولجانها النقابية البالغ عددها نحو 3 آلاف لجنة بمواقع العمل الإنتاجى والخدمى بضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية العمومية التى عقدت أول سبتمبر الجارى التى تقضى بزيادة الاشتراكات المخصصة لأنشطة الاتحاد العام بواقع 50 قرشا شهريا.

وأكد محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، فى بيان، أن الزيادة التي طرأت تمثل نسبة 10% من قيمة الاشتراك في العضوية النقابية وهي رمزية لا يشعر بها العضو، مشددا على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي العمالي بموجب القانون ولاىحته التنفيذية.

من جانبه أوضح عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام أن اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم حددت الجهات المعنية لدعم الموارد المالية للاتحاد العام وفي مقدمتها مقابل الاشتراك والانضمام للنقابات العامة بهدف تمكين الاتحاد العام من مواصلة نشاطة التثقيفي والاجتماعي وتحسين ظروف العمل التي تطلبها مشروعات التنمية الشاملة والمشاركة فى إقامة الجمهورية الجديدة.