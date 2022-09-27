إزالة 369 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 369 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى انه تم إزالة 329 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و40 حالة تعد على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات، موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدى عليها.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أمس الاثنين، 25 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 8 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك دولة ( حماية نهر النيل) على مساحة 3725 متر مربع، 17 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 11 قيراط و9 أسهم.