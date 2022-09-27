إزالة 366 حالة تعد ضمن الموجة الــ20 لإزالة التعديات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، أنه تم "أمس" إزالة 19 حالة تعد بالبناء على مساحة 1720 متراً أرض ولاية الرى، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 366 حالة إزالة، موزعة بواقع (200 تعد بالبناء على بمساحة 23 ألف و478متراً أملاك دولة +166 حالة تعد على 6 أفدنة و18 قيراط أرض زراعية) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية وحتى صباح اليوم.

ونوه المحافظ عن توجبهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى ،خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري ،لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.