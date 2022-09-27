أكتوبر المقبل.. تربية حلوان تنظم مؤتمرها العلمى بعنوان "مستقبل إعداد المعلم"

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي العشرين والدولي الثالث بعنوان: "مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية: الرابعة والخامسة"، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد مالك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وذلك في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر.

ويهدف المؤتمر إلى استشراق برامج إعداد معلم المستقبل في ضوء الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ودراسة واقع مؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية في الوطن العربي ، والاتجاهات الحديثة للتعلم الالكتروني وتطوير بيئات التعلم الإلكترونية الداعمة لمستقبل إعداد المعلم، بالإضافة إلى دراسة وتحليل تأثيرات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة على مستقبل المعلم، وكذلك الارتقاء بمستوى البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين والدارسين لديه القدرة على ابتكار طرق تواصل جديدة، واستشراف برامج التنمية المهنية لمعلم المستقبل وفق رؤية مصر 2030.

ويناقش المؤتمر عدة محاور وهي: قضايا وسياسات إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، تجارب محلية ودولية في تطوير إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، التنمية المهنية لمعلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، مستقبل مؤسسات إعداد المعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.