اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 06:23 م
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أسعار الذهب تنخفض جنيهين فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1125 جنيها

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:54 م
أسعار الذهب تنخفض جنيهين فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1125 جنيها مشغولات ذهبية -أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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 تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بالتعاملات المسائية تراجع جنيهين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1125 جنيها للجرام.
 
أسعار الذهب اليوم
 
عيار 21 يسجل 1125 جنيها
 
عيار 18 يسجل 964 جنيها
 
عيار 24 يسجل 1286 جنيها
 
الجنيه الذهب 9000 جنيها
 
يترقب السوق العالمي للذهب هذا الأسبوع عدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن.
 
 
في السياق ذاته، فإن سوق الذهب ينتظر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي، والإفصاح عن تقرير طلبات السلع المعمرة، وكذلك مؤشر أسعار المنازل، وأيضًا الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين.
 
وبحلول يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين.
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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