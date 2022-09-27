أسعار الذهب تنخفض جنيهين فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1125 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 بالتعاملات المسائية تراجع جنيهين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1125 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1125 جنيها

عيار 18 يسجل 964 جنيها

عيار 24 يسجل 1286 جنيها

الجنيه الذهب 9000 جنيها

يترقب السوق العالمي للذهب هذا الأسبوع عدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن.

في السياق ذاته، فإن سوق الذهب ينتظر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي، والإفصاح عن تقرير طلبات السلع المعمرة، وكذلك مؤشر أسعار المنازل، وأيضًا الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين.

وبحلول يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين.