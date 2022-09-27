اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:53 م
أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلمين طفلك ألا يلجأ للغش أبدًا؟ .. إنفوجراف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:00 م
أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلمين طفلك ألا يلجأ للغش أبدًا؟ .. إنفوجراف أخلاقنا الجميلة

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أطلقت الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

 

وفى هذا الانفوجراف نستعرض لكم كيف تعلمين طفلك ألا يلجأ للغش أبدًا؟

امدحهم

عليك أن تمدح أطفالك على ما يفعلونه حتى لو كان مجهودهم صغير

 هذا يعلمهم ألا يسعون لسرقة مجهود غيرهم لكي يثبتوا أنهم قادرين على فعل المستحيل

اخلاقنا الجميله
اخلاقنا الجميله

 

كن قدوة لطفلك

عندما يشاهدك طفلك تفعل قصارى جهدك في سبيل النجاح والتميز يجعله يسعى لأن يقوم بنفس الفعل مثلك

 

تشجيعه على قدراته

اطلب من طفلك فعل شيء حسب قدرته وليس حسب توقعاتك أنت

 الضغط على الطفل لتحقيق درجات عالية أو أداء جيد في الرياضة أو الدراسة يؤدي إلى التشجيع على الغش

 

التحدث مع الطفل

تخصيص يوم لقضائه مع الأطفال والحديث سوياً يساعد في إبراز الصفات الحسنة في الأطفال

يساعد الأباء في معرفة الطريقة الصحيحة لتربية أطفالهم

 

 


اخلاقنا الجميلة

الابتعاد عن الكذب

الطفل

الشركة المتحدة

أخلاقنا الجميلة

المتحدة للخدمات الإعلامية



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