8 طرق طبيعية لإزالة تجاويف الأسنان الناتجة عن التسوس

كتب – حسام الشقويرى

التجاويف هي ثقوب صغيرة في الأسنان ناتجة عن التسوس. يمكن للعديد من العلاجات المنزلية منع هذا التسوس أو إيقافه قبل أن يشكل تجويفًا، ويشكل تراكم الطعام والبكتيريا غشاءً لزجًا على سطح الأسنان وعلى طول خط اللثة ، وعندما يأكل الشخص ، تنتج البكتيريا و يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان، وفقا لما نشره موقع healthline

وإذا لم يقم الشخص أو طبيب الأسنان بإزالة البلاك ، فسوف:

تسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة ( التهاب اللثة ).

تدمير العظام الداعمة للأسنان

يؤدي إلى تكوين الجير

يتراكم البلاك بسهولة أكبر في أماكن مثل:

الشقوق والحفر والأخاديد في الأسنان

بين الاسنان

حول أي حشوات ، خاصةً عندما يتم تقطيعها أو كسرها

بالقرب من خط اللثة

ما هي التجاويف؟

التجاويف ، والتي تسمى أيضًا تسوس الأسنان وتسوسها ، هي ثقوب في الأسنان. تحدث عندما تكسر الأحماض سطح الأسنان الصلب، ويبدأ تسوس الأسنان عند سطح السن وطبقة خارجية تسمى المينا، و بمرور الوقت ، يصل إلى الطبقة الداخلية للسن ، والتي تسمى العاج، في هذه المرحلة ، يبدأ تجويف في التطور.

ويعد استخدام الفلورايد طريقة مجربة ومختبرة لمنع التسوس والتسوس، و يساعد معجون الأسنان الذي يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد أو تطبيق الفلورايد المباشر على إعادة تمعدن مينا الأسنان ومنع تسوس الأسنان.

ومع ذلك ، قد يفضل بعض الناس العلاجات المنزلية الطبيعية على المنتجات التي تحتوي على الفلورايد، و فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لمنع تسوس الأسنان.

1 - سحب الزيت

نشأ سحب الزيت في نظام قديم للطب البديل يسمى الأيورفيدا، و يتضمن ذلك تحريك ملعقة كبيرة من السمسم أو زيت جوز الهند حول الفم لمدة 20 دقيقة ، ثم بصقها.

2 - الصبار

قد يساعد جل الأسنان بالصبار على محاربة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، إن التأثير المضاد للبكتيريا لهذا الجل يمنع تراكم البكتيريا في الفم .

3 - تجنب حمض الفيتيك

يعتقد بعض الناس أن حمض الفيتيك ، الذي يعتبر مضادًا للمغذيات ، يساهم في تسوس الأسنان لأنه يعيق امتصاص العديد من المعادن وتوافرها الحيوي، وهذا يشمل المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم ، ويعتقد البعض أن استبعاده من النظام الغذائي يمكن أن يمنع تسوس الأسنان وتسوسها، و يوجد حمض الفيتيك بشكل شائع في الحبوب والبقوليات ، بما في ذلك ما يلي:

الذرة

قمح

أرز

الذرة

حبوب الكلى

الفاصوليا والفول

الفاصوليا بينتو

الفاصوليا البحرية

حبوب بلاك آي

الفول

4 - الفيتامينات والمعادن

تشكل المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم بنية أسناننا ، و فيتامين د ضروري في:

تكوين أسنان صحية

حماية ضد تسوس الأسنان

إطلاق الكالسيوم في اللعاب لتمعدن مينا الأسنان

5 - تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية

النظام الغذائي ، وخاصة استهلاك السكريات الحرة ، هو من بين الأسباب الرئيسية للتسوس، و يمتزج السكر بالبكتيريا في الفم ويشكل حمضًا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وتوصي منظمة الصحة العالمية الناس بالحد من تناول السكريات الحرة.

6 - أكل جذر عرق السوس

يحتوي جذر عرق السوس على خصائص مضادة للبكتيريا يمكنها استهداف mutans ، وهي البكتيريا المسببة للتسوس.

7 - علكة خالية من السكر

تشير نتائج دراسة أجريت عام 2015 إلى أن مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات يقلل من مستويات البكتيريا التي تضر بالمينا، وقد يؤدي وجود كمية أقل من هذه البكتيريا إلى مينا أقوى تكون مجهزة بشكل أفضل لمقاومة التسوس.

8- قشر البيض

تحتوي قشور البيض على الكالسيوم الذي يمكن لأي شخص استخدامه للمساعدة في إعادة تمعدن مينا الأسنان.