2569 مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و208 آلاف طالب في العام الدراسي الجديد بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بجولة تفقدية لعدد من المدارس بطنطا وكفر الزيات وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة سبرباي الرسمية للغات، مدرسة أم المؤمنين الثانوية، معهد النور للمكفوفين والمدرسة الرسمية الدولية والتي تابع المحافظ انتظام الدراسة بها والتي بدأت الدراسة بها منتصف هذا الشهر، وتابع رحمي جولته بكفر الزيات حيث تفقد مدرسة كفر الزيات الثانوية الميكانيكية العسكرية، المدرسة الابتدائية الحديثة بكفر الزيات، وشاهد أثناء جولته تدريب المعلمين على استخدام السبورة الذكية، تجهيز الفصول، صيانة الملاعب.

وأكد رحمي أن المحافظة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز 2569 مدرسة لاستقبال مليون و208 آلاف طالب، مشدداً على تكثيف الأنشطة المدرسية كونها عامل مهم لجذب الطلبة إلى المدارس.

ووجه محافظ الغربية هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في بعض المدارس كما وجه بعمل احتفاليات داخل المدارس في أول يوم لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية عن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، وعمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطني يعمم على كافة المدارس.

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن أن المديرية وضعت خطة زمنية خلال الفترة الماضية للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال صيانة المدارس سواء صيانة بسيطة أو صيانة شاملة حيث تم تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلا دراسيا لافتتاحها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي، مع الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة لـ 2569 مدرسة حالية، وتزويدها بـ 3800 مقعد للمراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الموجودة بقرى حياة كريمة والمدارس الأكثر احتياجًا بمختلف الإدارات.