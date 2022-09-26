وكيل صحة الإسماعيلية يجتمع بمسئولى حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيرس كورونا

اجتمع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بفريق إشراف، مديرى الإدارات الصحية ومراقبى التطعيمات، بحملة "طرق الأبواب"، لمتابعة انتظام سير أعمال الحملة ومناقشة خطة توزيع فرق التطعيم بجميع الإدارات الصحية ونسبة المستهدف باليوم الأول ومناقشة أى تحديات أو صعوبات أو مشكلات واجهت الفِرق والعمل على تذليلها وذلك بحضور الدكتورة عبير العدوى منسق وزارة الصحة لحملة طرق الابواب، الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتورة نسرين يوسف مدير ادارة الطب الوقائى.

وناشد "حطب" المواطنين بضرورة وأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا لتجنب الإصابة والوقاية من تداعيات المرض، وأن اللقاح آمن متاح وفعال كما أثنى على جهود اعضاء فرق التطعيم بالمدن والقرى وما حققوه من مستهدف باليوم الاول للحملة داعيا باستمرار مواصلة جهودهم للوصول لتطعيم جميع المواطنين فوق سن 12 عام بلقاح فيروس كورونا وتحقيق المستهدف فى أقل مدة ممكنة.