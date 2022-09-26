وكيل تعليم بورسعيد تحيل مديري مدرستين للتحقيق أثناء جولتها على 11 مدرسة

قررت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بعد توليها بأيام قليلة، إحالة مدير مدرسة الشهيد طيار رفعت البرعي الثانوية الصناعية العسكرية للبنين ومدير مدرسة مصطفى كامل الابتدائية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، جاء ذلك أثناء جولتها التفقدية لـ 11 مدرسة صباح اليوم في نطاق إدارتي شرق وشمال التعليميتين للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد أول أكتوبر القادم.

وفى سياق متصل أثنت الدكتورة هالة عبد السلام على مدارس الشهيد أسامة عيد عبد الرحمن الابتدائية (الواصفية) سابقا والشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات والقناة الإعدادية للبنات مشيدة بانضباط كافة العاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية موجه إدارة التعليم العام بتقدير مديري تلك المدارس.

وطالبت وكيل الوزارة بالاستمرار في تكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على اعلاء وتغليب الصالح العام.