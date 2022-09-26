اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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فى المجالات العلمية والثقافية..

وكيل الأزهر يستقبل المستشار الدينى لرئيس السنغال ويناقشان سبل التعاون

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:31 م
وكيل الأزهر يستقبل المستشار الدينى لرئيس السنغال ويناقشان سبل التعاون الأزهر الشريف
كتب ــ لؤى على

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استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر، الشيخ عبد الأحد امباكي، المستشار الديني لرئيس السنغال، لبحث سبل التعاون في المجالات العلمية والدينية والثقافية.

وقال الدكتور الضويني: إنَّ الطلاب الوافدين أمانة في الأزهر، يوليهم اهتمامًا كبيرًا ويعمل دائما على تيسير أمورهم وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجههم في سبيل الحصول على العلم الوسطي الصحيح بالأزهر الشريف، مؤكدًا أنهم سفراء الأزهر والإسلام في بلادهم، يحملون لواء الإسلام والدفاع عنه ونشر رسالته الصحيحة في مختلف أرجاء العالم، مشددًا على ضرورة أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية والثقة الملقاة على عاتقهم، ليتمكنوا من التفريق بين المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة؛ وتلك المفاهيم التي دلسها المغرضون وتروجها التنظيمات المتطرفة.

ومن جانبه، قال الشيخ عبد الأحد امباكى، المستشار الدينى لرئيس السنغال، إننا نشكر الأزهر الشريف على كل ما قدمه من دعم ورعاية للطلاب السنغاليين ولخدمة أبناء المسلمين حول العالم، مؤكدًا أن منهج الأزهر الوسطي المستنير ساهم في إعداد الكثير من طلاب السنغال، وأسهم فى نشر الوسطية والاعتدال فى المجتمع السنغالي، ورسخ لقيم للتعايش السلمى المشترك والحوار البناء بين أبناء المجتمع السنغالى.


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