وزير الصحة: ندرس اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، إن القانون يتيح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتمت مناقشته من قبل الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني قبل 2010، وسيتم دراسة هذا الأمر من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة بالبطاقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها خبرة كبيرة منذ سنوات فى مجال زراعة الأعضاء، وهناك مبنى جوار مبنى معهد ناصر كان مخطط أنه فندق مكون من 300 غرفة و12 غرفة عمليات ومصمم بطرق عالمية، سيتم تحويله إلى مركز عالمي لنقل الأعضاء.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أنه سيتم إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء في القارة وشبكة قومية لزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، وتشمل الكبد والبنكرياس والطب التجددي، معلقا «نتمنى أن نكون في مكانة تليق بمصر في مجال زراعة الأعضاء».

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس وجه بإنشاء المشروع مهما كانت تكلفته طالما أنه مفيد للمواطن، مضيفا «عمر الميزانية ما كانت جزء من المناقشة طالما أنه المصلحة تعم على المواطن».

واردف وزير الصحة: «كم مواطن ممكن حياته تتغير بعد التوسع في زراعة الأعضاء»، متابعا «نحن أمام قيادة سياسية ترى ما هو في مصلحة الإنسان أهم من أي تكلفة».