اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة: ندرس اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:37 م
وزير الصحة: ندرس اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن القانون يتيح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتمت مناقشته من قبل الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني قبل 2010، وسيتم دراسة هذا الأمر من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة بالبطاقة.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها خبرة كبيرة منذ سنوات فى مجال زراعة الأعضاء، وهناك مبنى جوار مبنى معهد ناصر كان مخطط أنه فندق مكون من 300 غرفة و12 غرفة عمليات ومصمم بطرق عالمية، سيتم تحويله إلى مركز عالمي لنقل الأعضاء.
 
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أنه سيتم إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء في القارة وشبكة قومية لزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، وتشمل الكبد والبنكرياس والطب التجددي، معلقا «نتمنى أن نكون في مكانة تليق بمصر في مجال زراعة الأعضاء».
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس وجه بإنشاء المشروع مهما كانت تكلفته طالما أنه مفيد للمواطن، مضيفا «عمر الميزانية ما كانت جزء من المناقشة طالما أنه المصلحة تعم على المواطن».
 
 واردف وزير الصحة: «كم مواطن ممكن حياته تتغير بعد التوسع في زراعة الأعضاء»، متابعا «نحن أمام قيادة سياسية ترى ما هو في مصلحة الإنسان أهم من أي تكلفة».

وزير الصحة

نقل الاعضاء

التبرع بالاعضاء

صالة التحرير



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يكرم الدكتور خالد عبد الغفار والمجلس الأعلى للجامعات.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 01:58 م

وزير الصحة: استراتيجيتنا البناء على ما سبق ونعمل وفق نظام مؤسسى هدفه مصلحة المريض.. خالد عبد الغفار: تكليف رئاسى بتحسين أحوال مليون موظف بالقطاع الصحى.. ويؤكد تراجع نسب إصابات كورونا بنسبة 50 % والوفيات 26 %

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:34 م

خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يهنىء الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أيمن عاشور بمنصبهما الجديد

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:22 م

نقابة التمريض تهنئ خالد عبد الغفار على توليه وزارة الصحة.. وتؤكد: داعم لنا

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:46 ص

مجلس النواب يجدد الثقة فى حكومة مصطفى مدبولى.. ويقر تعديل 13 حقيبة وزارية.. محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى.. وهشام آمنة للتنمية المحلية.. والنائب أحمد سمير وزيرا للصناعة.. وخالد عبد الغفار للصحة

السبت، 13 أغسطس 2022 03:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة