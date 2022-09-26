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وزير الصحة: لأول مرة اعتماد زراعة الرئة في مصر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:21 م
وزير الصحة: لأول مرة اعتماد زراعة الرئة في مصر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
محمد شرقاوى

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كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط.، متابع:" المركز سيكون به 12 ألف غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل كافة الزراعات، وسيكون لدينا شبكة قومية لزراعة الأعضاء ومركز أبحاث أيضا، ولأول مرة سيتم اعتماد زراعة الرئة في مصر".
 
أوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اقترحنا علي القيادة السياسية البدء في انشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط، وسيكون المبني داخل المدينة الطبية بمدينة ناصر".
 
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن استفادوا من قرار القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه، مضيفا أن قوائم الانتظار لن تنتهي في أي دولة حول العالم ولكن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين.

زراعة الرئة

وزير الصحة

الصحة

عزة مصطفى

صالة التحرير



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