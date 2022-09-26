وزير التعليم: نسعى للتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية الدولية الفترة المقبلة

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم بين البلدين.

ورحب الدكتور رضا حجازى، بالحضور، مشيرًا إلى جهود الدولة فى تطوير التعليم فى مصر والتى تهدف إلى تحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية.

وتطرق الوزير، فى حديثه، إلى أن المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، قائلًا: "المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية، ونسعى إلى التوسع فى إنشاءها فى الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن هناك برنامجًا وطنيًا لتدريب المعلمين يتم بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى، ويهدف إلى تحسين ممارسات التدريس والتدريب ورفع مستوى اللغة الإنجليزية والقدرة التعليمية للمعلمين على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال جاريث بايلى السفير البريطانى فى مصر، أن مصر قامت بإجراءات مكثفة فى تطوير التعليم والتوجه نحو إدخال التكنولوجيا فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية فى تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشاد السفير البريطانى، بالمناهج الجديدة التى تطبقها مصر فى نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تقدم العديد من المنح الدراسية للطلبة المصريين فى العديد من التخصصات.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، والدكتورة إيمان صبرى مديرة إدارة التعليم الخاص والدولى، واليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافى البريطانى، وروث كوكس نائب رئيس المركز، وفاخر جيفرى مدير مركز الامتحانات بالمركز، وهالة أحمد مديرة البرامج بالمجلس، وشيماء البنا مديرة برنامج التعليم بالمركز.