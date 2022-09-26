وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك في مبادرة "فرحتهم بالدنيا" لزواج اليتيمات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر برئاسة نورا أحمد عثمان، بالتعاون مع إحدى المؤسسات، في تنظيم مبادرة "فرحتهم بالدنيا" لزواج اليتيمات، وتوفير الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضحت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، فى بيان صحفى، أن مبادرة "فرحتهم بالدنيا" هى مشاركة مجتمعية بتقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها، مشيرةً إلى أن فعاليات المبادرة تمت تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين مدير المديرية، وإيناس حسن محمد مسئول مؤسسة بوابتك للخير فرع الأقصر، وفاطمة حلمي وكيل وحدة تكافؤ الفرص.

وكانت قد نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، ندوة بجمعية تنمية المجتمع بقرية العضايمة بمركز ومدينة إسنا، وجاءت الندوة تحت عنوان "المرأة والمجتمع" وفى إطار أنشطتها الميدانية فى المراكز والقرى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة انتشار أنشطة الوحدات فى قرى ونجوع المحافظة والوصول للمواطنين، والاستماع لأفكارهم البناءة والتي تصب فى مصلحة الوطن وتدعم زيادة الإنتاجية.

وتحدثت مدير وحدة تكافؤ الفرص عن أهمية التمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي للمرأة وكذا أهمية المشاركة الإيجابية في الأحداث المجتمعية، وذلك لإحداث تغيير إيجابي وعمل نهضة فى تربية وتعليم ابنائهم وتعزيز ثقافة الانتماء للوطن والنهوض به ، وذلك بحضور العشرات من سيدات ورجال القرية الذين شاركوا بفاعلية فى الندوة، حيث حضر اللقاء صالح عبد الكريم رئيس مجلس قروي قرية كومير، والعمدة ضياء البتيتى وإبراهيم أحمد ممثل فئة ذوى الهمم، وأحمد أبو عدبة ممثل عن المجتمع المدنى.



تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك بمبادرة فرحتهم بالدنيا



مبادرة فرحتهم بالدنيا لزواج اليتيمات بالأقصر