هيئة سنتريور توصي بتجديد منح شهادة الأيزو في جودة النظم الإدارية لجامعة حلوان

أوصت هيئة سنتريور بتجديد منح شهادة الأيزو فى جودة النظم الإدارية لجامعة حلوان، وذلك بعد الزيارة التى جاءت لمراجعة وثائق وملفات الجودة فى جميع الإدارات المركزية بالجامعة للمرة الثامنة على التوالي.

واستقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - زيارة وفد المراجعين الخارجيين.

وأوصت الهيئة بمنح الجامعة شهادة الأيزو فى نظم الجودة الإدارية ( 9001 : 2015)، مؤكدة أن نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقى فقد استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تحولاً رقمياً كبيراً والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي، والجامعة على استعداد لبذل أقصى جهد لتحقيق الجودة الإدارية فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى، حيث يأتى هذا الاهتمام من منطلق تحقيق الوصول لطرق واضحة للتقييم، وتحقيق أسس التحسين المستمر لتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء وتحقيق ثقة ورضا العملاء من ذوى العلاقة بالجامعة، وتحديد المسئوليات، والاستفادة من الموارد، بالإضافة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية بالجامعة حيث يتم تطوير الأداء المؤسسى ونظام الحوكمة بالجامعة، و تنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإدارى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بكافة إدارات الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بالتدريب المستمر لهم على مدار العام من خلال الخبراء والمتخصصين فى مجال الجودة.

وخلال الزيارة عُقد اجتماع موسع رأسه لمسئولى الجودة بالجامعة بحضور وفد المراجعين الخارجين من هيئة سنتريور تم خلاله استعراض طريقة عمل جامعة حلوان على مدار عدة مراحل تبدأ بمرحلة التخطيط والتى قامت خلالها الجامعة بتحديد الموضوعات ذات التوجهات الاستراتيجية التى تحقق أهداف تطبيق نظام إدارة الجودة بالإضافة تحديد الأطراف المهتمة بتطبيقه، وكذلك تحديد مجال التطبيق وعرض آليات تحديث نموذج تقييم المخاطر والإجراءات المتخذة للتعامل معها، وأوضحت جامعة حلوان خلال العرض التقديمى ما تم تحقيقه من التميز الأكاديمى والإدارى بالتحول الذكى وكيف تم ذلك، وآليات تنمية فكر التخطيط الاستراتيجى المبنى على استغلال الفرص وتجنب المخاطر، ثم تلى ذلك عرض مرحلة التنفيذ والتى قامت خلالها الجامعة بتحديد الموارد اللازمة للإنشاء والتطبيق والصيانة والتأكد من وعى العاملين بسياسة وأهداف الجودة لتحقيق المواصفات القياسية بجانب تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل، ثم مرحلة القياس والتقويم التى تم خلالها الرصد والقياس والتحليل والتقييم والمراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة، ومرحلة التحسين ودراسة نتائج الإجراءات التصحيحية والدعم والمتابعة وفرص التحسين.

ووجهت الجهة المانحة سنتريور الشكر إلى جامعة حلوان؛ للمجهودات التى تبذل لتطوير الجامعة؛ كما ناقش أعضاء وفد المراجعين الخارجين من هيئة سنتريور مسئولى الجودة فيما تم عرضه وأشادوا بتطبيق الجامعة الجودة بالنظام المقنن، وأكبر دليل على ذلك الأرقام التى تعكس كفاءة نظام أداء الجامعة، وأهدافها القوية التى يمكن قياسها، كما أشادوا بنقاط القوة التى تمتلكها الجامعة مثل تحديد المخاطر والفرص، والدورات التدريبية وتحسين كفاءة النظام الإداري، وعمليات القياس والتقويم، كما أبدوا سعادتهم بتواجدهم فى رحاب جامعة حلوان التى تعد نموذجاً يحتذى به.

هذا وقد حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة، والدكتورة وسام درويش مدير الوحدة، وأعضاء اللجنة العليا للجودة، وبعض مديرى الوحدات وخبراء مركز ضمان الجودة.

وقامت هيئة سنتريور خلال أيام الزيارة التى استمرت فيها المراجعة على مدار يومين بمراجعة نظم الجوده بعدد من الإدارات، وفى خلال الاجتماع النهائى للزيارة أوصى رئيس فريق الزيارة بهيئة سنتريور الأمريكية بإعادة منح شهادة الأيزو فى الجودة الإدارية وفقا للمواصفة ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لجامعة حلوان.

ووجهت الجهه المانحة لشهادة الايزو سينتيريور الشكر إلى الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة و الدكتور وسام درويش وفريق الجودة على المجهودات التى بذلت لضمان استمرارية تطبيق نظم الجودة الادارية بادارات جامعة حلوان،كما وجت الشكر إلى جامعة حلوان على مشروع التحول الرقمى الذى تبنته الجامعة ويقوم بمتابعة تنفيذة مركز الحساب العلمى.