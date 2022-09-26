ميناء دمياط يستقبل 31 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم، 11 سفينة متنوعة، بينما غادرت 15 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال "GOLAR CELSIUS" والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 284 مترا و بعرض 43 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15629 طنا تشمل : 1509 طن يوريا و 400 طن كلوريد كالسيوم و 7200 طن ملح و 6520 بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37884 طنا تشمل: 3825 طن سكر و18565 طن ذرة و 1647 طن خشب زان و 7740 طن حديد و 2902 طن ابلاكاش و 2200 طن ايثلين و 13596 راس ماشية "أغنام و عجول تسمين" بإجمالي وزن 1005 أطنان.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 211 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 165 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 830 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101289 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 157851 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4317 شاحنة.