منصة إلكترونية رقمية للمشروعات القومية ومبادرة "حياة كريمة" في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، لمتابعة آليات إطلاق المنصة الإليكترونية الرقمية للمشروعات القومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع جامعة الفيوم، تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أحمد سلامة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، والأستاذ إسلام عبد التواب منسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتورة وسام سعيد مسئول المنصة الإليكترونية.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد سلامة، آلية عمل النسخة التجريبية من المنصة الإليكترونية لمنظومة التحول الرقمي التي تم إعدادها لجميع المشروعات القومية على أرض المحافظة، والبيانات والإحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكيفية دخول المواطنين على المنصة لتقديم الشكاوى والمقترحات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على نسب تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز.

وأشار محافظ الفيوم، أن المنصة الإليكترونية لمنظومة التحول الرقمي، تهدف إلي رفع الوعي لدى المواطنين بالمشروعات القومية التى يجري تنفيذها، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، مؤكداً على ضرورة إتاحة المعلومة للمواطن، لضمان مشاركته في تقديم المقترحات، والرد على شكواه.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تسعى لإطلاق منصة متكاملة لإدارة كافة موارد المحافظة، والموارد البشرية، والبنية التحتية والفوقية، من خلال خريطة رقمية تفاعلية، وإعداد قاعدة معلومات وخريطة جغرافية بما يجري تنفيذه على أرض المحافظة، للتيسير على متخذي القرار، لافتاً إلى التعاون مع كليتي الحاسبات، والآداب، ومركز معلومات جامعة الفيوم، ووزارة الاتصالات، في هذا الشأن.

وأضاف، أن استخدام المواطنين لهذه المنصة الإليكترونية سيتيح لهم التعرف على ما تم إنجازه من مشروعات، وسهولة التواصل مع المحافظة لتقديم المقترحات والشكاوي والاستفسارات المتعلقة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما ستتيح المنصة آليات إدارة مشروعات المبادرة إليكترونياً، من خلال التواصل الفعال بين كافة الجهات التنفيذية، لتيسير الإجراءات والإسراع في معدلات تنفيذ كافة الأعمال.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء القطاعات، بسرعة ترشيح مندوب عن كل قطاع، للمشاركة في البرنامج التدريبي حول آليات التعامل مع المنصة الإليكترونية، تمهيداً لإطلاقها بالتنسيق مع وزارة الإتصالات..