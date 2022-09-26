مقتل 5 وإصابة 13 آخرين باشتباكات عنيفة بين الميليشيات فى الزاوية بليبيا

كتب أحمد جمعة

أعلنت مصادر طبية رسمية في ليبيا سقوط خمسة قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات العنيفة التي تجدي بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية غرب البلاد بين تشكيلات مسلحة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية في المنطقة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة أسفل كوبري الخضرة بمدينة الزاوية غرب البلاد، وذلك بين كتيبة السلعة التي يقودها عثمان اللهب وميليشيا "السيفاو"، وذلك في إطار الصراع على النفوذ في المدينة.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الصراع بين الميليشيات المسلحة في الزاوية يأتي ضمن الصراع المسلح المستمر بين الميليشيات، مشيرا إلى التحشيدات الضخمة للآليات الثقيلة والمتوسطة وسط المدينة خلال الساعات الماضية، لافتة لوجود وساطة يقودها شيوخ وأعيان مدينة الزاوية لوقف اطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى وجود انتشار كبير لعدد من الدبابات أسفل كوبري الخضراء وسط مناشدات من العائلات العالقة بضرورة توفير ممر آمن لهم للخروج.