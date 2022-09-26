مصطفى كامل يقدم واجب العزاء لأحمد شيبة فى وفاة شقيقه بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

حرص الفنان مصطفى كامل، على التوجه إلى محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، لتقديم التعازى للفنان أحمد شيبة لوفاة شقيقه، وذلك بعدما توجه إلى منطقة القبارى غرب المدنية مسقط أسرة أحمد شيبة.

وقال الفنان أحمد شيبة لـ"اليوم السابع" إنه يتقدم بالشكر إلى الفنان مصطفى كامل، للحضور إلى منطقة القبارى، لتقديم التعازى والمواساة، وهو ليس بجديد على الفنان مصطفى كامل والذى تربطه بى علاقة صداقة منذ سنوات طويلة.

كان الفنان احمد شيبة، تقدم بالشكر لكل من قدم التعزية، مضيفا: "أنا حابب أشكر كل الناس اللى عزتنى فى وفاة أخويا حبيبى وسندى المغفور له بإذن الله محمود شيبة، كما أتقدم بالشكر لكل الناس اللى كلمتنى فى التليفون، أو اللى كانت واقفة جنبى ومعايا، وبشكر أهالى منطقتى على وقفتهم جنبى، ومشاركتهم حزنى قبل فرحى"، مطالبا بالدعاء بالرحمة والمغفرة وبالصبر على فراق شقيقه.



أحمد-شيبة-يتسقبل-مصطفي-كامل



شيبة-ومصطفى-كامل



مصطفي-كامل-في-القباري-لتقديم-العزاء