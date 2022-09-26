مصرع طفل غرقا بإحدى الترع في المراغة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن أهالى المراغة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، لقي مصرعه غرقا بإحدى الترع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق طفل بإحدى الترع وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالى ونقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمد عبد السلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطفل محمد ث غ م 12 سنة طفل ويقيم بذات الناحية " وتم أنتشال الجثة بمعرفة الأهالي .

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال والدته المدعوة روضه ع ع ح 35 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعه المواجهة للمنزل أختل توازنه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.