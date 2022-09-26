اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:59 م
أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي العراقي يوجه باستمرار التنسيق الدولي لخدمة أمن بلاده

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:25 م
مستشار الأمن القومي العراقي يوجه باستمرار التنسيق الدولي لخدمة أمن بلاده مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

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وجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين بضرورة استمرار التنسيق مع الجهد الدولي الداعم لخدمة الأمن القومي العراقي، مؤكدا استعداد المستشارية لدعم ومساعدة هيئة المنافذ الحدودية وحرس الحدود لإكمال الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في العراق.


وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي ترأس اجتماعا لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود في العراق بحضور رئيس وأعضاء هيئة المنافذ الحدودية وقائد حرس الحدود.


وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في العراق، حيث استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي آليات استكمال إعداد هذه الاستراتيجية، فضلا عن التطرق إلى أهم معوقات عمل هيئة المنافذ الحدودية.


العراق

قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومي العراقى

الأوضاع فى العراق



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