"مرور المنوفية": سحب 29 توك توك خلال حملة مكبرة في شبين الكوم

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة، حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديدا للكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، حيث باشرت الحملة التى اشرف عليها العميد تامر مباشر مدير الادارة العامة لمرور المنوفية والعقيد تامر الاقصرى وكيل ادارة مرور المنوفية جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات باحياء مدينة شبين الكوم ومنها حى شرق وحى غرب المدينة حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها اصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 من مركبات التوكتوك بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.