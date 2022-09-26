اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"مرور المنوفية": سحب 29 توك توك خلال حملة مكبرة في شبين الكوم

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:37 م
"مرور المنوفية": سحب 29 توك توك خلال حملة مكبرة في شبين الكوم حملة مكبرة بشبين الكوم
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة للبدء فى سحب مركبات التوك توك من شوارع المحافظة، حيث شهدت مدينة شبين الكوم صباح اليوم تشديدا للكمائن المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط التكاتك المارة بهذه المناطق الرئيسية والحيوية، حيث  باشرت الحملة التى اشرف عليها العميد تامر مباشر مدير الادارة العامة لمرور المنوفية والعقيد تامر الاقصرى وكيل ادارة مرور المنوفية  جهودها للتوسع فى ضبط وسحب المركبات باحياء مدينة شبين الكوم ومنها حى شرق وحى غرب المدينة حيث استهدفت الحملات المواقف العشوائية التى اتخذها اصحاب مركبات التوك توك للتجمع من خلالها.
 
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 29 من مركبات التوكتوك  بمراكز محافظة المنوفية وملاحقة المركبات التى تسير بزمام المدن والأحياء الرئيسية.

محافظة المنوفية

مرور المنوفية

أمن المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة