محافظ دمياط توجه برفع درجة التأهب لاستقبال موسم الأمطار

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة التأهب بكافة الجهات، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع موسع جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى القطاعات الخدمية والحماية المدنية والمرور .

واستهلت "المحافظ" الاجتماع بالتأكيد على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال فصلى الخريف والشتاء وذلك لمواجهة أي تداعيات محتملة قد تترتب عن هطول أمطار غزيرة، والعمل وفقًا لخطة محددة تساهم فى الحد من آثار موجات الطقس السيئ، حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكد من سلامة جميع أعمدة الإنارة، مؤكدة أيضًا على التنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق الغير ممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها.

وبالنسبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، فقد أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة قيام الشركة بأعمال تطهير وملس خطوط الصرف الصحى خلال الفترة القادمة و جاهزية سيارات الكسح ومعداتها للتحرك الفورى لرفع تراكمات مياه الأمطار بالتعاون مع الوحدات المحلية.

ووجهت " المحافظ " إلى قطاع الكهرباء بمراجعة اعمدة الكهرباء والتأكد من سلامة الكابلات و تشكيل فرق متخصصة من فنيين للتعامل مع أى اعطال فور تلقى البلاغ ، كما أكدت على مديرية الطرق بتخصيص فرق طوارئ ومعدات للتعامل مع أى انهيارات للطرق العامة التى قد تنتج عن هطول الأمطار، كما وجهت مديرية الزراعة بإجراء التطهير اللازم لجميع المجارى المائية وتقوية الجسور الخاصة بها لاستيعاب كميات المياه الزائدة .

وفى السياق ذاته، طالبت " محافظ دمياط " مديرية التربية والتعليم بالتأكد من تطهير كافة البالوعات بالمدارس وسلامة جميع النوافذ داخل الفصول وأيضا التأكد من عزل الكابلات الكهربائية للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة على مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتنبيه على الأطباء والممرضات بالالتزام بالنوبتجيات .

وواصلت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بالاشارة إلى الاستعدادات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعى وذلك فيما يخص جاهزية مركز الإغاثة و الادارات التابعة للمديرية للتعامل السريع في حال حدوث انهيارات للمبانى او المنازل جراء سقوط الأمطار الغزيرة وتنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السلع إلى جانب عقد غرفة عمليات تربط بين المديريتين والادارات التابعة لهما، مطالبة مديرية الشباب والرياضة بتجهيز أماكن للاستعانة بها لايواء الحالات الحرجة .

وأكدت محافظ دمياط على إدارتى المرور والحماية المدنية بالاستعداد التام لمواجهة الأمطار مع قيام إدارة المرور بعمل خطة تتضمن محاور و طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية.

واختتمت " المحافظ " الاجتماع بالتأكيد على تشكيل لجنة تتضمن ممثلى إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة وقطاع كهرباء دمياط وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية تختص مهمتها المرور على محطات الرفع للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وتوافر مصادر كهربائية بديلة لها وكذلك التأكد من سلامة أعمدة الإنارة، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتى تعمل دائما على الوقوف على معرفة التنبؤات بسقوط الأمطار من خلال البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.