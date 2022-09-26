محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس في مركزي أجا والسنبلاوين.. صور

فريق المحافظات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بافتتاح عدد من المدارس بمركزى "السنبلاوين وأجا" بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا.



وافتتح "مختار" مدرسة ميت غراب الإعدادية المشتركة بقرية ميت غراب مركز السنبلاوين، على مساحة 900 متر مربع ومكونه من 21 فصلا تعليميا بتكلفة 8,5 مليون جنيه، وتفقد فصول المدرسة والمعمل، وافتتح " المحافظ " مدرسة الدكتور سعيد عثمان الثانوية بقرية الكرامة مركز أجا على مساحة 1,800 متر مربع ومكونة من 9 فصول بتكلفة 6,5 مليون جنيه.



وأكد "مختار" أن افتتاح وزيادة عدد المدارس بناء على توجيهات الدولة المصرية بناء الإنسان المصرى اهتماما كبيراً، من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده، من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى مصر، ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة فى سماء المحافل الدولية.



وأشار "المحافظ" إلى أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس فى مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية، مؤكدا أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوى مسلح بسلاح العلم والمعرفة،. مشيدا بدور المجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب اروع المثل فى المشاركة المجتمعية فى البناء والتنمية الذى تشهده المحافظة فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.



ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس مركز السنبلاوين ومركز اجا بالمشاركة مع المجتمع المدنى بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها.



اثناء الإفتتاح (1)



اثناء الإفتتاح (2)



اثناء الإفتتاح (3)



اثناء الإفتتاح (4)



المدارس (1)



المدارس (2)



المدارس (3)



المدارس الجديدة (1)



المدارس الجديدة (2)



المدارس الجديدة (3)



جانب من افتتاح محافظ الدقهلية عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (1)



جانب من افتتاح محافظ الدقهلية عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (2)



جانب من افتتاح محافظ الدقهلية عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (3)



جانب من افتتاح محافظ الدقهلية عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (4)



جانب من افتتاح محافظ الدقهلية عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (5)



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)



جانب من الإفتتاح (3)



جانب من الإفتتاح (4)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



جانب من الحدث (4)



خلال الافتتاح (1)



خلال الافتتاح (2)



خلال الافتتاح (3)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (1)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (2)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (3)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزي أجا والسنبلاوين (4)



