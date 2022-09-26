متحف كفر الشيخ يفتح أبوابه غدا مجانا احتفالا بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، عن فتح أبوابه أمام زائريه من المصريين وغيرهم، مجانا صباح الثلاثاء، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

ومن المقرر أن يقوم متحف كفر الشيخ بإقامة معرض مؤقت، مع إعداد ملتقى علمي بمناسبة الاحتفالية في قاعة المحاضرات والمؤتمرات بالمتحف، ويُحاضر فيها أعضاء البعثة الألمانية العاملة بتل الفراعين «بوتو» بمحافظة كفر الشيخ، وهما الدكتورة كلارا جوث، والدكتور روبرت سيتشل.

كما يُنظم متحف كفر الشيخ أيضا ورشة فنية عبارة عن رسم وتلوين للأطفال، بواسطة قسم التعليم بالمتحف بقاعة التربية المتحفية، فضلاً عن تنظيم جولة إرشادية لعدد من الأطفال من ذوي الهمم وورشة فنية رسم وتلوين بواسطة قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.

يأتي ذلك، في إطار احتفال وزارة السياحة والآثار بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والذي يوافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.