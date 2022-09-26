لكشف غموض الواقعة.. النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي بحريق شقة في عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة حريق شقة سكنية في عين شمس، للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال صاحب شقة سكنية شب بها حريق، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث أكد مالك العين، أنه لا يتهم أحدا فى الواقعة، وأنه فوجئ بالنيران تنتشر فى شقته بشكل سريع، وأنه حاول السيطرة على الحريق، إلا أن النيران كانت قوية وامتدت إلى باقى أرجاء الشقة.

كان رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

على الفور تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.