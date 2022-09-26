لجنة "حياة كريمة" تتفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة المياه بغرب أسوان

أسوان - صلاح المسن

تفقدت لجنة حياة كريمة بأسوان مشروع إحلال وتجديد شبكة المياه بغرب أسوان، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بالمتابعة الميدانية .

وقامت لجنة التنمية المتكاملة حياة كريمة بديوان عام المحافظة بزيارة ميدانية لقرية غرب أسوان، وذلك لمتابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكه مياه الشرب بالقرية، بحضور محمد محمود ربيع رئيس قرية غرب أسوان وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.



من ناحية أخري، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة أسوان.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها ، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .

جدير بالذكر أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية .