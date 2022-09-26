لجنة الفتوى توضح حكم الصلاة مع تركيب القسطرة البولية

كتب لؤى على

ما حكم الصلاة مع تركيب القسطرة البولية، حيث قد يتسرب منها بعض البول، سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الصلاة فريضة على كل مسلم، كما أن الطهارة من النجاسات شرط صحة الصلاة، وقد راعت الشريعة تنوع أحوال الناس بين الصحة والمرض فى تقرير ما تصح به الصلاة وما تفسد به.

والأصل هو خلو المصلي عن النجاسة إلا من كان مريضا مرضا يتعين معه خروج البول من جسده أثناء صلاته. وحيث لا سبيل لمنع ذلك بما لا يلحق أذى بالمريض ويفاقم مرضه فلا حرج شرعا في الصلاة بها سواء كان البول وقت الصلاة منقطعا أو غير منقطع . ولكن يراعى الآتي مع بعض الحالات منها:

أن من كان يعلم انقطاع نزول البول في وقت صلاة مثلا فإنه يتعين عليه رفعها وتطهير المخرج من البول، ومن كان يعلم انقطاع البول في وقت يمكنه الجمع فيه بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيجوز له ذلك؛ لما هو مقرر من جواز الجمع للمرض. والخلاصة: هو جواز الصلاة مع حمل القسطرة وخروج البول إن تعين حملها طريقا للتخلص من البول، وتقدر الضرورة لكل مريض بقدره. فمن استطاع أن يتخفف بعض أوقات فليفعل، ومن تعذر عليه فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة.