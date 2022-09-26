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فرقة الفنون الشعبية بأسوان تشارك فى فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:59 م
فرقة الفنون الشعبية بأسوان تشارك فى فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى
أسوان - عبد الله صلاح

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شاركت فرقة أسوان للفنون الشعبية فى فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، حيث قامت الفرقة بقيادة الفنان شعبان حسين، وبإشراف من نجوى أحمد مدير عام فرع الثقافة بتقديم سلسلة من العروض الفنية والفلكلورية والتابلوهات الغنائية الراقصة التى تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى.
 
وأشاد الحضور بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راقى، والتى تأتى برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية ستقوم بالمشاركة فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى السادس للتمور والذى سيقام فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم ، وذلك بجانب كوكبة من فرق الفنون الشعبية الأخرى ، وسيتم تقديم عروضها الفنية والإستعراضية يومياً بمعرض وبازار المهرجان بحديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان من الساعة 8 إلى 10 مساء يومياً .
 

 


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