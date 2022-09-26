فتاة تطلق النار على والدها بعد التخطيط مع صديقتها لقتل أسرتيهما في أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

أطلقت فتاة أمريكية من ولاية تكساس النار على والدها، كجزء من مخطط وضعته مع صديقة لها لقتل أسرتيهما والهروب من المنزل، بحسب ما ذكرت السلطات.

وقالت شبكة فوكس نيوز، إن الفتاة وصديقتها وضعتا مخطط القتل قبل أسابيع، وعزمتا على أن تقتلا عائلتيهما وحيوانتهما الأليفة قبل الهروب معا إلى جورجيا. إلا أن صديقة الفتاة لم تنفذ أبدا الخطة، بحسب ما ذكر المسئولون.

وتلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار فى تكساس فى الأسبوع الماضى، وعندما وصلت وجدت الفتاة ترقد فى الشارع بعد ان أطلقت النار على نفسها على ما يبدو، وتحمل مسدسا فى يدها. وتم العثور على الأب داخل المنزل مصابا بطلق نارى فى البطن. وتم نقل الفتاة ووالدها إلى المستشفى، ولم يتم الكشف عن وضعهما الصحى.

وقال المحققون إن الفتاة أطلقت النار على والدها وهربت من مكان الجريمة قبل أن تطلق النار على نفسها، وكانت تخطط للذهاب إلى لوكفين بتكساس لاصطحاب صديقها والتوجه معا إلى جورجيا. وتظل دوافع الفتاة غير واضحة، وتجرى الشرطة تحقيقا فى الحادث.

وقال مسئول شريف مقاطعة باركر، راس أوثير، فى بيان إن بسبب الإصابات وسن الفتاة، وحساسية الأمر، فإن المعلومات التي سيتم الكشف عنها فى تلك القضية ستكون محدودة. ووجه إلى الفتاة اتهام التآمر الجنائى فى التخطيط للقتل.