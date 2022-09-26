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صحة بورسعيد: حملة طرق الأبواب لتلقى لقاح كورونا تستهدف الأعمار فوق 12 عاما

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:17 ص
صحة بورسعيد: حملة طرق الأبواب لتلقى لقاح كورونا تستهدف الأعمار فوق 12 عاما جانب من الحملة
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن حملة طرق الأبواب للقاحات كورونا بدأت فعلياتها فى كافة الوحدات والمراكز الطبية بجانب أعمال الفرق المتنقلة بأماكن التجمعات .
 
وأضاف أن هناك فريق عمل مكون من الدكتور أحمد نبيل ممثل قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائى، والدكتورة رندة عدس مدير مكافحة الأمراض المعدية، يتابعون أعمال الحملة للتأكد  من مدى فعالياتها فى اليوم الأول .
 
وتابع: الحملة تستهدف كافة المواطنين فوق الـ 12 عاماً لتلقى  جرعات اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الثانية  أو التنشيطية حفاظاً على المكتسبات التى تم الوصول إليها فى التعامل مع جائحة كورونا .
 
ومن جانبه ناشد أبو هاشم المواطنين بضرورة الحرص على تلقى جرعات اللقاح فى المواعيد المقررة حفاظاً على سلامتهم.
 
 
جانب من حملة طرق الأبواب للقاحات كورونا
جانب من حملة طرق الأبواب للقاحات كورونا

حملة طرق الأبواب للقاحات كورونا
حملة طرق الأبواب للقاحات كورونا


 

 


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