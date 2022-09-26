شكرى يختتم زيارته إلى نيويورك ويلتقى مع أعضاء وفد مصر الدائم بالأمم المتحدة

أ ش أ

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين مع أعضاء وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في نهاية زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الوزير قدم للوفد الشكر على ما بذلوه من جهد لنجاح المشاركة المصرية.

وكان شكري قد ‏التقى في وقت سابق مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد شكرى التزام مصر بالعمل الجماعي في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، والدور المركزي للأمم المتحدة فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة.