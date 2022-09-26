شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الاشغالات والتعديات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع المحافظة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق منها الدقي والعجوزة، والوراق، وإمبابة، عن تحرير وإزالة 107 مخالفات تعدي وإشعال طريق، خاصة بمحلات تجارية وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، وأوتاد حديدية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها