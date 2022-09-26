اليوم السابع
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دار الإفتاء: حلوى المولد سُنة حسنة وتدخل السرور على أهل البيت وصلة للأرحام

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:48 ص
دار الإفتاء: حلوى المولد سُنة حسنة وتدخل السرور على أهل البيت وصلة للأرحام حلوى المولد
كتب ـ لؤى على

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أكدت دار الإفتاء، أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنة حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا» (موطأ مالك).
 
وتابعت: ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".
 
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حلوى المولد

حلاوة المولد

المولد النبوى الشريف

دار الافتاء



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