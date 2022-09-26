خبير عالمي يحذر وزير مالية بريطانيا: تعديل الميزانية المصغرة ضرورى لتهدئة السوق

كتبت رباب فتحى

حذر محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، وزير المالية البريطاني، كواسى كوارتنج، من نتائج ميزانيته المصغرة التي تم الإعلان عنها، حيث قال فى مقال فى صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المستشار مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق، وعليه أن يولي اهتمامًا له، وإلا فإن "ما يحدث في الأسواق يمكن أن يتضاعف ويقوض ما يحاول القيام به".

وأضاف العريان، رئيس كلية كوينز في كامبريدج، أن التحركات في العائدات والجنيه الإسترليني ستترجم إلى "رياح تضخمية مصحوبة بركود تضخمى أقوى"، وهذا يتعارض مع خطة كوراتنج للنمو.

وأضاف العريان أن بنك إنجلترا يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إذا لم يقم وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج "بإعادة ضبط" الميزانية المصغرة ، وإزالة التخفيضات الضريبية الإضافية التي تم تقديمها ، والتي فاجأت الأسواق.

كما حذر العريان من أن قيادة سيارة الاقتصاد بوضع قدم المستشار على دواسة الوقود ، ووضع قدم محافظ البنك على الفرامل ، ليست طريقة جيدة لدفع الاقتصاد البريطاني.

لكن مع ذلك ، يقول العريان إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بنقاط مئوية ، إذا لم يغير المستشار مساره.

وكتب " لو كنت أنا المحافظ ولم يعدل المستشار خطته ، كنت لأزيد أسعار الفائدة وليس قليلاً ، بمقدار 100 نقطة أساس ، بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة لمحاولة تحقيق الاستقرار في الوضع."

واعتبر العريان أن إعلان وزير المالية عن خطته يوم الجمعة الماضى كان يوما من التحركات المذهلة ليوم واحد في الأصول المالية في المملكة المتحدة والتي ينبغي أن تكون ذات فائدة لأكثر من المتداولين والاقتصاديين. وأشار إلى أنه في حالة استمراره ، سيكون لانخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي آثار مهمة واسعة النطاق على التوقعات الاقتصادية. ومرة أخرى ، فإن أكثر فئات السكان عرضة للخطر هي الأكثر عرضة للخطر.