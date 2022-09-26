حملة تموينية لضبط المتهمين بالغش التجارى وحيازة منتجات مجهولة المصدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية، لضبط المتهمين بالغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 49 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن تحرير وضبط قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وحيازة كمية من الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها