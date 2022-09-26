جامعة قناة السويس تعلن عن جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، عن فتح باب التقدم لجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2022، وذلك للعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس (الهيئة المعاونة - الإداريين) .



وأوضح الدكتور ناصر مندور أن مثل تلك الجوائز والمسابقات التي يتم تنظيمها تحفز المشاركين بها على التنافس الشريف، وتعمل على زيادة المعارف، وتنمي القدرة على التفكير العلمي ووضع الحلول واختبار الفروض لمشكلات وتحديات المجتمع، وتابع أن جامعة قناة السويس بتلك المسابقات تعزز دورها ومسئوليتها المجتمعية ومشاركتها في تناول وحل قضاياه، وخلق قنوات اتصال مع هيئات ومؤسسات المجتمع والبيئة المحيطة.

تقام المسابقة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقد تحددت الشروط والمعايير الخاصة بالجائزة كالتالي:-

أن يتم تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، والسيرة الذاتية، وأن يكون البحث منشور في مجلة علمية متخصصة خلال السنوات الثلاثة السابقة للتقدم به، وأن يكون البحث وملخصه باللغة العربية على إسطوانة( CD) نسخة واحدة بصيغة Word .

يشرف على تنفيذ جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة ومنى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.





