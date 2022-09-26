جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لعزبة بيرللى في مركز الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق اليوم الإثنين قافلة بيطرية لعزبة بيرللى ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022 / 2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور عاطف حسين قائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتنفذ القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسه الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور هانى عطيه عبدالله .

وقد تم الكشف على 211 حالة حيوانات، 2135 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية .

وتنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.