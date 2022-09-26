جارديان: الإسترلينى ينخفض لمستوى قياسى أمام الدولار بسبب الميزانية الجديدة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنج، بمزيد من التخفيضات الضريبية.

وأوضحت الصحيفة أن الثقة الدولية في المملكة المتحدة تضررت بشدة بسبب الميزانية المصغرة، وسياسات خفض الضرائب لحكومة ليز تراس الجديدة، حيث دفع الجنيه الإسترليني الثمن.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات آسيا والمحيط الهادئ، مواصلاً الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة.

وأوضحت الصحيفة أن ثقة المستثمرين اهتزت جراء التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة حيث تعهد وزير المالية البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع بمتابعة المزيد من التخفيضات الضريبية.

أظهرت بيانات رويترز أن الجنيه انخفض بنسبة 5٪ تقريبًا عند نقطة ما إلى حوالي 1.0327 دولار، وهو مستوى قياسي منخفض منذ العلامة العشرية على الأقل في عام 1971، حيث تبخرت الثقة في الإدارة الاقتصادية والأصول في المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة تقييم نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في Avatrade ، الذى وصفته بـ"القاسٍ"، حيث قال إن الجنيه الاسترليني يتعرض لضربة قوية اليوم في تداول هذا الأسبوع.

وأوضح أن الجنيه الإسترليني يبدو كعملة سوق ناشئة، خاصة عندما تنظر إلى سعر الجنيه البريطاني قبل بضعة أشهر وتقارنه بما هو عليه الآن.

وصف مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex ، الانخفاض القياسي في العملة بأنه "مذهل"، وهو يعتقد أنه لا بد أن تكون هناك تكهنات باجتماع طارئ لبنك إنجلترا ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الآن بنسبة 10% تقريبًا حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بالقلق من الركود الذي يلوح في الأفق، والزيادة في الاقتراض اللازمة لتمويل منحة كوارتنج البالغة 45 مليار جنيه إسترليني.

وقال كوارتنج لـ"بى بى سى" يوم الأحد إن رئيسة الوزراء البريطانية، تخطط لإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني بشكل جذري من خلال المزيد من التخفيضات الضريبية وتطبيق قواعد أقل.

وقال كوارتنج "هناك المزيد في المستقبل"، ورفض وضع حد لمقدار الدين العام الذي يمكن تكبده في هذه العملية.