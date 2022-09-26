توجيهات رئاسية بشأن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد اللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

وعرض وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار 4 سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص، حيث نجحت في علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه.

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة واضافة تخصصات جراحية جديدة، مع اهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الاجراءات الادارية ذات الصلة.