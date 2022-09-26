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"تعليم الجيزة" تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد.. صور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:23 ص
"تعليم الجيزة" تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد.. صور وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة تتابع جاهزية المدارس
كتبت - مرام محمد

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تفقدت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددا من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الدارسي الجديد، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وتابعت سمية الخطيب، جاهزية المدارس للعام الدراسي، وتأكدت من وصول الكتب الدراسية، وصيانة معامل الحاسب الآلي، وتشغيل السبورات الذكية للمدارس الثانوي، والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمدارس، كما حضرت تدريب التوكاتسو وتدريب المعلمين ومديري المدارس للتغيرات المناخية.
 
وشملت جولة المتابعة، تفقد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدارس نجيب محفوظ الابتدائية، وحمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات، ورفاعة الطهطاوى الثانوية بنين، والشهيد محمد فاروق وهدان الإعدادية الثانوية، والشهيد مجدي محمد حسن للتعليم الأساسي ببولاق الدكرور، بحضور أمل مبروك، مدير عام التعليم العام مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، وعصام صلاح وكيل الإدارة. 
 
كما تفقدت وكيل المديرية، مدارس فاطمة الزهراء الابتدائية، وطناش الابتدائية القديمة، والوراق الإعدادية بنين، والسادات للتعليم الأساسي، والوفاء الإعدادية، بإدارة الوراق التعليمية، وذلك بحضور أيمن كمال وكيل الإدارة.
 
وشملت أعمال المتابعة، تفقد مدارس الاتحاد للتعليم الأساسي، وأوسيم الرسمية للغات، والشعراوي الرسمية لغات، وأوسيم الابتدائية المشتركة، وعثمان بن عفان، وأوسيم الابتدائية الجديدة، والزهراء الإعدادية بنات، والإسماعيلية الإعدادية بنات بإدارة أوسيم التعليمية. 
 
تفقد الفصول المدرسية بالجيزة قبل بدء الدراسة
تفقد الفصول المدرسية بالجيزة قبل بدء الدراسة

 

متابعة المدارس بالجيزة
متابعة المدارس بالجيزة

 

جاهزية مدارس الجيزة للعام الدارسي الجديد
جاهزية مدارس الجيزة للعام الدارسي الجديد

 

تفقد مدارس الجيزة قبل بدء الدراسة
تفقد مدارس الجيزة قبل بدء الدراسة

 

متابعة جاهزية المدارس للعام الداسي
متابعة جاهزية المدارس للعام الداسي
متابعة استعدادات المدارس
متابعة استعدادات المدارس

 


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